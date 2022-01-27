Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı formayı 2.5 sezon giyen 30 yaşındaki oyuncu, 66 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Eren Albayrak'ın, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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