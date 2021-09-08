Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.