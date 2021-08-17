Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.