05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2019 yılının eylül ayında, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında bayilerine (benzin ve motorine zam geleceği için) istedikleri miktarda akaryakıtı vermediği iddiasıyla enerji devi Shell hakkında başlattığı soruşturma
Konu ile ilgili soruşturma başlatan EPDK yaptığı açıklamada, “17.09.2019 tarihinde herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiğine dair Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayetler ulaşmıştı. İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir” ifadelerine yer vermişti.
SORUŞTURMA SONUÇLANDI
Soruşturma dosyasını değerlendiren EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığına ait Aramco tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığının tespiti üzerine Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi:
“Sektörümüz için belirlediğimiz kurallara uymayanlar, piyasa işleyişine zarar verenler, vatandaşımızı mağdur edenler yaptıklarının bedelini de ödemek durumunda kalır. Akaryakıt sektörümüzde elbirliği ile çok sağlıklı bir piyasa yapısı kurduk ve sektöre yönelik cezalarda hızlı bir düşüş sağladık. Elbette cezalarla anılan bir kurum olmak istemiyoruz ama kimse de bizim rehavete kapılacağımızı, usulsüz uygulamalara sessiz kalacağımızı düşünmesin. Umarım bütün akaryakıt dağıtıcıları, bu soruşturmanın sonucunu; cezanın tutarı ile değil daha 'dikkatli ve hizmet odaklı' çalışmayı hatırlatan bir mesaj olarak hatırlar".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!