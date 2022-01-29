Enis Destan'dan Altınordu'ya veda

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Trabzonspor'la sözleşme imzaladıktan sonra İzmir'e dönen genç futbolcunun Altınordu Felsefe Kardeşliği turnuvasında mücadele eden Fikri Altay Takımını ziyaret ettikten sonra Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde A Takım'daki arkadaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enis Destan, kendisinin buralara kadar gelmesinde emeği olan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bu noktaya gelmemde Altınordu Futbol Akademisi’nde oynadığım dönemlerde hocalarım, A Takım Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve onun yardımcılarının emeği çok fazla. Artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Trabzonspor’da daha büyük hikayeler yazacağım. Sonrasında hedefim olan Avrupa’ya gideceğim."
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Enis Destan'in çok fazla mesafe kat ettiğini ve kendisiyle çok güzel anlar yaşadıklarını belirtti.
Enis'in Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduklarını bildiren Eroğlu, "Enis, Trabzonspor’da büyük işler başaracaktır. Trabzonspor forması altında Enis Destan’ın yeni bir hikaye yazacak. Türkiye’nin yakından takip ettiği gurur duyduğu Enis'i göreceğiz. İnşallah başarılı olacaktır. Ona bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Akademisi oyuncularıyla da bir araya gelen Enis Destan, bir soru üzerine "Başkana da söz verdim. Buraya yılda bir veya iki defa mutlaka geleceğim." dedi.
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