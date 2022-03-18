Enes Ünal durdurulamıyor

La Liga'da Enes Ünal fırtınası yaşanıyor. Milli futbolcu attığı gollerle sezona damga vurmaya devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcu Getafe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Milli futbolcu bu sezon La Liga'da 28 maçta 14. golünü atarak gol krallığında Benzema'nın ardından 2. sırada yer alıyor.