Enes Ünal'a La Liga şoku

Bu sezon 25 maçta 13 gol kaydeden bu gollerin 6'sını Şubat ayında rakip filelere bırakan 24 yaşındaki futbolcu ayın futbolcuları oylamasında kendisine yer bulamadı.

Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.