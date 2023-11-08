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        Haberler Dünya Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde peş peşe depremler

        Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde peş peşe depremler

        Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:14
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        Endonezya'da peş peşe depremler
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

        Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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