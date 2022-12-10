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Emrecan Uzunhan'ın burnu kırıldı

Beşiktaş, genç stoper Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık, Valentin Rosier'de ise üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı

Giriş: 10.12.2022 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Emrecan Uzunhan'ın burnu kırıldı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte genç stoper Emrecan Uzunhan'ın burnu kırıldı.

Fransız sağ bek Valentin Rosier'de ise üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır.

Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."

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