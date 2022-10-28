Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük´ü 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray´ın ilk golünü atan Emre Taşdemir, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Bu duygunun tarifi yok. Kelimelerle anlatamam. Tüm takım olarak çok sevindik, ihtiyacımız vardı. Çok şükür kazandık. Tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hepimiz için önemli bir bayram. Bugün de gol atmak ve yarın bayramı kutlayacak olmak benim için çok özel ve değerli" diye konuştu.

"HAFTALARDIR KAZANMAYI HAK EDİYORDUK"

"Tüm takım arkadaşlarının ve teknik direktör Okan Buruk´un kendisine güvendiğini belirten Emre Taşdemir, "Bir baskı yoktu üzerimde. Zaten haftalardır hak ediyoruz kazanmayı. Bugün de 3 puanı aldık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşdemir ayrıca, Galatasaray´da oynadıkları için takım olarak özel oyuncular olduklarını belirterek, takımdaki forma savaşı için hocanın takdiri olduğunu ve takım olarak kendilerini her zaman hazır tutmaları gerektiğini vurguladı.