Fatih Karagümrük oyuncusu Emre Mor TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Emre Mor, "Kader bana 2. şansı verdi, A Milli Takıma çağrılacağımı düşünüyorum, şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" dedi.

Emre Mor açıklamalarında şunları kaydetti:

"Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmemiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.

Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucaz Biglia disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı.

Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var."