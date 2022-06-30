Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a konuştu. Belözoğlu, Hollanda Eredivisie Ligi takımı RKC Waalwijk ekibinden stoper Ahmed Touba ile anlaştıklarını açıkladı.

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