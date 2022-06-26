Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'a gelen Medipol Başakşehir, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan takım otobüsüyle kamp yapacakları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geçti.

Başakşehir takımını MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanı ve Maküspor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç çiçeklerle karşıladı. Başakşehir kafilesi yaklaşık 2 saat dinlenmenin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BELÖZOĞLU: 3 OYUNCU DAHA DAHİL EDECEĞİZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, "Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza üç gün önce İstanbul'da başladık. Bu süreç bugün Burdur'da kampımız ile beraber devam edecek. Sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Mevcutta da iyi bir kadromuz var ama iki üç tane destek olacak. Zaten iki tane oyuncumuz aramıza katıldı. Üç tane daha oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

"SKOR KATKISI VERECEK OYUNCULARLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Ön tarafta oynayabilen, skora katkı verebileceğini düşündükleri oyuncularla görüşme halinde olduklarını kaydeden Belözoğlu, "Başakşehir takımının hedefi yıllardır aynı. En kötü Avrupa kupalarına gitmek. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Başakşehir, 15 gün boyunca yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde sürdürecek.