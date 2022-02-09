Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5 tane çok değerli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yaparız. Bu oyun ve oyuncu gücümüz var" dedi.
"ALDIĞIMIZ OYUNCULARI TÜRKİYE'YE GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİ"
"Bu transferlerle gol yollarındaki sıkıntıları çözebilecek misiniz" sorusuna yanıt veren Belözoğlu, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK ÜSTÜN OYNADIK"
Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili görüş bildiren Emre Belözoğlu, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Çok üstün oynadık, maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reakiyon ve çalışmalarımızı maça yansıtmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"FENERBAHÇE TARAFTARI VEFALIDIR"
Sarı lacivertli taraftarın her zaman vefalı olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda hedeflerimiz farklı olsa da onlarla hep beraber olduğumuzu biliyorum. Taraftarlara bir kez daha bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"EROL HOCA KENDİSİNİ İSPATLAMIŞ BİR İSİM"
Belözoğlu son olarak ligde karşılaşacakları Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Erol hocayla verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ben ama o günün şartlarında ayrıldım. Erol hoca kendisini ispatlamış bir isim. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım için de zor maç ama biz hazırlığımızı yaptık. Keyifli, centilmence bir maç olsun inşallah."
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