Emniyet müdürlüğü deposunda yangın

DHA

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve ambulans sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangına müdahale sürdürülürken alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...