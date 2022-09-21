Emin Bayram formayı kaptırdı

Süper Lig’de son olarak Konya’yı yenerek liderlikten eden Galatasaray, aynı senaryoyu Adana Demirspor için de yazmak istiyor. Liglere verilen Milli aranın ardından Adana deplasmanına gidecek olan Cimbom’un 11’inde bazı değişiklikler olacak.

Konya önünde iyi oynasa da 2 kritik ama golle sonuçlanmayan hata yapan Emin Bayram, cezasını tamamladıktan sonra yedek kalan Abdülkerim Bardakçı’ya formayı bırakacak.