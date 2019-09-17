Son dakika haberine göre Süper Lig'de 4. hafta maçı olan Gazişehir Gaziantep- Beşiktaş mücadelesinden iki sevk çıktı!

TFF'den yapılan açıklamaya göre Gazişehir Gaziantep'ten Kayode ve Beşiktaş'tan Elneny tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.