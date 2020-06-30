Elektriğe 3 ay zam yok

EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Toplantı sonucunda elektrik fiyatında mevcut tarife 3 ay boyunca yürürlükte kalması ve elektriğe zam yapılmaması kararı alındı.

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