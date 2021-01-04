İHA

Olayda hafif ticari bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.