Elazığ'da korkutan deprem!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.