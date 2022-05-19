Elazığ'da Eren Abluka-11 Harekatı başlatıldı

Elazığ'da "Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel (37) operasyonel tim görev alıyor.