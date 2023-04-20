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Son dakika haberi Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 01.44'te meydana gelen depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi

Giriş: 20.04.2023 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Elazığ Sivrice'de 4,6 büyüklüğünde deprem! - En son haberler
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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HABERTURK.COM / AA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 01.58 itibariyle ilimizdeki AKOM, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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