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Ekrem Örenç: "Üstün oynayan taraftık ama olmadı"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç, iyi oynadıklarını ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi

Giriş: 24.12.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ekrem Örenç:

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ekrem Örenç, "Sivasspor'un ofansif anlamda çok bir şey yapmadığını maç boyunca gördük. Ancak bu futbol. İyi oynarsınız, topunuz direkten döner, ıska geçersiniz, bunlar futbolda var." ifadelerini kullandı.

İyi bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Ekrem Örenç, şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Göze hoş gelen bir oyun oynadık. Kanatlardan bastırdık. Ancak Sivasspor'un ani atağıyla bir gol yedik. Buna karşın yine iyi oynadık. Bugün 75 dakika boyunca iyi oynadık. Devrenin bitimine yakın beraberliği yakaladık ve üstün oynamaya devam ettik. İkinci yarıda yine üstün oynadık. Sivasspor futbol kuralları doğrultusunda sınırları zorladı. Zaman çalma konusunda çok iyilerdi. Oyunu yavaşlattılar. Hakem de bugün etkenlerden birisi olabilir. Dünya Kupası'nda gördük, herkes oyunu hızlandırmak için gayret gösteriyor. Bunu kulüp olarak görmememiz lazım. Sakatlık olunca yatabilirsiniz belki ama sakatlık yokken oyunu yavaşlatmak doğru değildir diye düşünüyorum. Biz oyunumuzu geliştirerek oynayacağız. Bunu başaracağız da."

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