21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili" dedi.
İmamoğlu, amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. Adil bir seçim olmadığını dile getiren Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
“Bu seçim, 6 Mayıs'ta hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde gasp edilmiş olan bir seçimin tekrarıdır. Herkes biliyor ki, 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu yerine, Binali Yıldırım kazanmış olsaydı… Bırakın 13 bin 700 oyu, tek bir oyla dahi kazanmış olsaydı, 31 Mart gecesi yaşananlar olmazdı. YSK kuruluşundan beri yapmadığı adaletsizliği, 6 Mayıs'ta yapmaya zorlanmazdı.
Bu şehirde yaşayan, bu ülkede yaşayan herkes çok iyi biliyor ki, YSK hukuku unuttu ve siyasi karar verdi… 16 Milyonun hakkını gasp etti. Böylesi bir seçim, bu denli sudan gerekçelerle yenilenen bir seçim bu ülkenin tarihinde daha önce görülmedi. Hepinize hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz Pazar günü, benim ısrarlı çabalarımla yapılan münazara, 31 Mart ve sonrasında yaşanan hiçbir şeyi aklamaz. Hiçbir şeyi haklı göstermez. Çünkü ortada adil bir seçim yoktur. Adil bir seçime gidiyor değiliz. Bu seçimde de, centilmence bir yarıştan, eşit ve adil koşullarda yapılan bir seçimden hiç kimse söz edemez.
İmamoğlu bu süreçte kendi şahsi kavgasını yapıyor değildir. İmamoğlu'nun elinden alınan hak, millete ait bir haktır. Alınan İmamoğlu'nun seçilme hakkı değildir. Alınan bu şehirde yaşayan 16 milyonun seçme hakkıdır. Bu nedenle 23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım – Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir. 23 Haziran seçimleri kendi nefsinin peşine düşenlerle, milletinin hakkını arayanların mücadelesidir.
Bu mücadelede Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmak demek; doğrunun, adaletin, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek demek, bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve milletçe kucaklaşmayı desteklemek demektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nun yanında saf tutmak demek, insana saygının ve kente özenin yanında saf tutmak demektir.
Taklaları izliyoruz. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bugün bazı medya kuruluşlarında üniversite diplomamla ilgili haberler yapılmış. Ama olan diplomamla ilgili haber yapmışlar."
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