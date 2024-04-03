REKLAM advertisement1

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, törenle mazbatasını aldı.

AA'da yer alan habere göre İmamoğlu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı'nın konferans salonunda tören düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı törende, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ile üyeler, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatı da hazır bulundu.

Törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, İmamoğlu'nu tebrik ederek, "Mazbata kamusal bir göreve seçilen kişilere, o işin yerine getirilmesine ehil olduğunu, usul ve yasaya uygun bir şekilde seçildiğini gösteren bir belgedir. Sayın İmamoğlu İBB başkanlığına ilk olarak 2019'da seçilmiş ve 5 yıl sonra 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde yaklaşık yüzde 51 civarında oy almış, ikinci kez seçilme başarısını göstermiştir. Artık İBB oylarına itiraz gelse bile itirazın sonucu değiştirmeyeceği açıktır, bu nedenle mazbata almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı. Başkan Seçkin, İmamoğlu'nun halktan aldığı güven oyu ve meclis çoğunluğu ile İstanbul'un önemli sorunlarını zaman içerisinde azaltacağını ümit ettiğini kaydetti. Seçkin'in konuşmasının ardından sahneye davet edilen İmamoğlu, mazbatasını kurul başkanı ve üyelerinin elinden aldı. İmamoğlu, değerli bir 5 yıl geçirdiklerini, bundan sonraki 5 yılda da bu değeri artıracaklarını söyledi. Başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, "Umarım Türkiye'mizde bu seçimle beraber daha nitelikli, sevgiyle dolu, saygılı, barışçıl, uzlaşı içerisinde, güçlü bir ortamın varlığında, adil, birbirine iyi davranan bir siyaset dilini yaşar ve yaşatırız." dedi. İmamoğlu, seçim kurulu, eşi, belediye başkanları ve parti teşkilatıyla fotoğraf çektirdi. VATANDAŞLARA SESLENDİ İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde vatandaşlara seslendi. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu süreci destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Başta sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, kardeşlerime ve yakınlarıma teşekkür ediyorum. Başta eşim ve çocuklarım en fazla ayrı kaldığımız sürecin en zorunu yaşayan onlar oldular. REKLAM "GENÇLERİMİZ GENÇLİKLERİNİ DOYA DOYA YAŞASIN DİYE ÇOK ÇALIŞACAĞIM" Allah sağlık sıhhat verir önümüzdeki 5 yılda çok değerli bir süreci yaşıyor olacağız. Yeni dönemde en önemli şey 16 milyon insanımızı eşit görerek, halkın parasını halkın çıkarı için kullanarak, bu şehrin çocukları hayata hazırlanabilsinler diye, gençlerimiz gençliklerini doya doya yaşasın diye çok çalışacağımı hepinizin huzurunda söz veriyorum.

Şimdi daha çok bir araya geleceğiz, konuşacağız. Bu şehrin annelerinin, babalarının, içlerinin huzurlu olduğu bir dönemi vaat edeceğiz. Bu şehirde kimse kendisini yalnız hissetmesin diye çalışacağız. İstanbul'da her insanımız, özgürlüğü, mutluluğu, huzuru, kardeşliği hissedecek. Daha iyilerini yapacağız. "ŞEHRİMİZİ ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ" Önümüzdeki 5 yılda şehrimizin dünyadaki konumunu çok daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Uluslararası alanda bölgesine liderlik eden, iyi duygularda liderlik eden, demokraside, dayanışmada, bilimde teknolojide liderlik eden çok özel dünya kenti hale gelmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un bu tam yol ileri sürecini dönem dönem yavaşlatan, engelleyen girişimlere maruz kaldık. Umuyorum ve diliyorum ki, milletimizin seçimleri, milletimizin tercihleri, ortaya koyulan sonuçla sağduyu aynı şekilde Ankara'da merkezi idarede, hükümete ve sayın Cumhurbaşkanına da mesaj olur. Bu işin bir masada oturmak zorunda olduğumuz, birlikte hareket etmemizin, milli bir tavır olduğunu buradan bütün yöneticilere iletiyorum. İnşallah bu engelleme girişimleri bir daha olmaz, inşallah buna son verirler. Hükümet ve belediye ilişkilerine işbirliğine dayalı saygılı ve özenli bir dönemi hep birlikte var ederiz. Temennim budur. Bu büyük bir kazanım olur.

İstanbullular 31 Mart'ta bu mesajı çok güçlü bir şekilde verdi mi? Bu sesin Ankara'dan duyulacağını; vatandaşla inatlaşmanın asla ve asla kendilerine fayda vermediğinin farkına varırlar. Önümüzdeki süreçte de icraat, hizmet ve yatırımla dolu yoğun bir dönemi devam ettireceğiz. Daha çok metro, altyapı, yeşil alan, kültür sanat, dayanışma, sosyal destek, tarihi yapıların restorasyonu her alanda rekor düzeyde başardığımız işleri önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını hepinizin huzurunda mazbatayı aldıktan sonra bir kez daha vaat ediyoruz. İSTANBUL İTTİFAKI AÇIKLAMASI İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza, yöneticilerimize. Onların sorumluluk duyguları bizim için çok önemli. Onların bilgileri, tecrübeleri ile birlikte geleceğe daha umutla bakıyorum. Hem 5 yıla teşekkür hem önümüzdeki 5 yılda çok daha fazla çalışacaklar. Her zaman kendimi 2019'dan bu yana kocaman İstanbul halkının ve ittifakının adayı olarak tarifledim. Siyasi partilerin ötesinde doğruluktan, güzellikten yana büyük bir vicdan ve haysiyet ittifakının altını çizdim. Her siyasi görüşten, her renkten sesleri barındıran inanılmaz derecede keyifli halkı kapsayan süreç. Kendi rengini sesini üretip büyük bir buluşmaya dönüştü İstanbul ittifakı. Allah'ın izniyle daha da bunu büyüteceğiz. Bu ittifak ülkemize de iyi geliyor öyle değil mi? Buradan kendisini bu kıymetli İstanbul ittifakının bir parçası gören her bireye yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu güzel ittifakın öncü gücü ve enerji kaynağı olan ve her zaman içi kıpır kıpır insanlarla dolu İstanbul Gönüllüleri'ne de teşekkür ediyorum. Yüce gönüllü olmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiler. Bütün bu süreci başlatıp, böylesi güzel bir erdemli zaman dilimiyle taçlandıran CHP ve siyasi yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En başta sayın genel başkanım sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Bütün genel merkez yöneticilerini, milletvekillerini Türkiye'den bize destek sunan üyeleri, her sandığa sahip çıkan, başarının altına imza atan İstanbul örgütüne ve tabii ki il başkanımız Özgür Özel'e herkesin üzerinde teşekkür ediyorum.