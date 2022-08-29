Ekonomik güven endeksinde artış



Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında temmuza göre yüzde 1 artarak 94.3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6.1 oranında artarak 72.2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 86.3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.1 azalarak 101.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.3 azalarak 116.2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında azalarak 112.9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.

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