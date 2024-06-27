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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi haziranda 95,8 oldu

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 oldu. Endeks Mayıs ayında 98,2'di.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:33
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        Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.

        Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.

        Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.

        Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.

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