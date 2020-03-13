Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu!

Bakanlığın açıklamasında "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca Bakanlık bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulduğu ve 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimlerin üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi.