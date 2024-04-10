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        Haberler Gündem Güvenlik EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi - Son dakika haberler

        Son dakika haberi EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:37
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        EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi
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