Son dakika haberi EGM: Terör örgütü üyesi Kopal Türkiye'ye getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi
Giriş: 10.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:37
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