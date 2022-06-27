2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor´da bugün başlayacak yeni sezon hazırlıklarında teknik ekipte fire yaşandı. Bir dönem Trabzonspor´da forma giyen ve şampiyonluk sezonunda Abdullah Avcı´nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ekipten ayrıldı.

AVCI KALMAYA İKNA EDEMEDİ

Sezonun bitiminde ayrılması gündeme gelen Korkmaz'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışan Abdullah Avcı´nın çabaları da yetersiz kaldı. Ailevi nedenlerle ayrılık kararı alan Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarının başlangıcı olarak bugün saat 18.00´de yapılacak ilk idmana katılmayacak.

BAKASETAS, KORKMAZ İÇİN VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Korkmaz´ın ayrılığı üzerine Trabzonsporlu Bakasetas, eski antrenörü için veda mesajı yayımladı. Egemen Korkmaz´a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Anastasios Bakasetas, "Harika kişi, fantastik karakter. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Futbolculuk kariyerinde 2007-2008 sezonunda Trabzonspor´a transfer olan ve 3 sezon bordo-mavili formayı terleten Korkmaz, 2019´da kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük tecrübesini Denizlispor´da Mehmet Özdilek´in yardımcısı olarak yapan Korkmaz, sonrasında yine Özdilek´in ekibinde Erzurumspor´da görev aldı. Abdullah Avcı ile birlikte 2020 yılında Trabzonspor´da göreve başlayan Korkmaz, hocalık kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı bordo-mavili takıma bugün itibarıyla veda etti.