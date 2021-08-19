Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.