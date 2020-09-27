SON DAKİKA HABERİ! Ege Denizi'nde bir korkutan deprem daha!

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26,52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127,84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.

AA'da yer alan habere göre, yer sarsıntısı 11,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.