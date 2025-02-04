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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Ege Denizi'nde peş peşe depremler - Güncel haberler

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Saat 23.19'da 4,7 büyüklüğünde, saat 23.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:18
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        Ege Denizi'nde peş peşe depremler
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.19'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremden önce, saat 20.44'te aynı büyüklük ve derinlikte bir deprem daha yaşanmıştı.

        SAAT 23.39'DA DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.39'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 13,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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