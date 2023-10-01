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        Haberler Spor Voleybol Efeler, Slovenya'ya takıldı - Voleybol Haberleri

        Efeler, Slovenya'ya takıldı

        Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:29
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        Efeler, Slovenya'ya takıldı
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        Salon: Yoyogi

        Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

        Slovenya: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut (Kovacic, Mujanovic)

        Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz)

        Setler: 28-26, 30-28, 25-22

        Süre: 97 dakika

        Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti.

        Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.

        Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı.

        Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.

        Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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