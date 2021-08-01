Edirne'de anız yangını korkuttu!

İHA

Edirne'de çıkan anız yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle devasa boyuta ulaşarak tüm araziye yayıldı.

Sazlıdere Köyü'ne yakın hasat yapılmış bir tarlada gece saatlerinde anız yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hasat yapılmamış Ayçiçek tarlalarıyla birlikte birçok ağaç alevlere teslim oldu.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.