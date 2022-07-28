Edanur Tulum'dan altın madalya

BanskaBystrica2022 EYOF’ta 400m finalinde milli atletimiz Edanur Tulum 54.41 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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