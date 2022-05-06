Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Selin'e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Hazal Selin Arifoğlu, 7 senelik aranın ardından ocak ayında altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na transfer olmuştu.