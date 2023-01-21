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Eczacıbaşı Dynavit durdurulamıyor

Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları’nı deplasmanda 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı Dynavit bu sezon ilk kez bir rakibi karşısında 2 set kaybetti

Giriş: 21.01.2023 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı Dynavit durdurulamıyor
HABERTURK.COM

Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftası muhteşem bir maça sahne oldu.

Türk Hava Yolları, çekişmenin son ana kadar sürdüğü maçta lider Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladı.

37 dakika süren ilk set 32 - 30 ile konuk ekibin oldu. İkinci sette ise bu sefer Türk Hava Yolları üstünlüğü vardı.

Madison Kingdon 8 sayı set bulduğu set 29 - 27 ile ev sahibi takıma gitti.

Üçüncü sette ise muhteşem bir geri dönüş vardı. Eczacıbaşı setin sonlarında 22 - 14'lük üstünlüğü koruyamadı ve Türk Hava Yolları 25 - 22 ile skoru 2 - 1'e getirdi.

Konuk ekip böylece bu sezon ligde ilk kez bir maçta iki set kaybetti. Tijana Boskovic, dördüncü sete ağırlığını koydu 25 - 21'le durum bir kez daha eşitlendi.

Mücadelenin karar setinde savunmada daha etkili olan Eczacıbaşı Dynavit 15 - 13 ile karşılaşmayı 3 - 2 kazandı.

Yenilgisiz liderliğini sürdüren konuk ekipte Tijana Boskovic 34 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Polen Ünver, Buse Kayacan Sonsırma, Maglio, Çağla Akın)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Şebnem Simge Aköz, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fabris, Aybüke Özel)

Setler: 30-32, 29-27, 25-22, 21-25, 13-15

Süre: 149 dakika (38, 36, 29, 27, 19)

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