Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol Eczacıbaşı finalde! Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Son dakika haberi Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Giriş: 12.04.2023 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı finalde! Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
HABERTURK.COM

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Rövanş mücadelesinin ilk setine iyi başlayan turuncu beyazlılar seti 25-22 aldı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü eline alan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı.

Üst üste elde ettiği blok sayılarıyla ile ev sahibi ekip, setten 25-12 galip ayrıldı. Karşılaşmada son set çekişmeli rallilere sahne olurken turuncu beyazlılar, seti 25-21 kazanarak durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı. Aldığı 21 sayıyla takım kaptanı Tijana Boskovic karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.

TÜRK FİNALİ KESİNLEŞTİ

İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara´yı 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit, 20 Mayıs´ta, İtalya'nın Torino şehrindeki 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde Fenerbahçe Opet - VakıfBank eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede ilk maçı Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazanarak avantajı eline geçirmişti. Fenerbahçe Opet - VakıfBank eşleşmesinde rövanş karşılaşması yarın TSİ 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
12 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
12 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu
ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.