Üst üste elde ettiği blok sayılarıyla ile ev sahibi ekip, setten 25-12 galip ayrıldı. Karşılaşmada son set çekişmeli rallilere sahne olurken turuncu beyazlılar, seti 25-21 kazanarak durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı. Aldığı 21 sayıyla takım kaptanı Tijana Boskovic karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.

Rövanş mücadelesinin ilk setine iyi başlayan turuncu beyazlılar seti 25-22 aldı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü eline alan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı.