Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Rövanş mücadelesinin ilk setine iyi başlayan turuncu beyazlılar seti 25-22 aldı. İkinci sette de oyun üstünlüğünü eline alan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı.
Üst üste elde ettiği blok sayılarıyla ile ev sahibi ekip, setten 25-12 galip ayrıldı. Karşılaşmada son set çekişmeli rallilere sahne olurken turuncu beyazlılar, seti 25-21 kazanarak durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı. Aldığı 21 sayıyla takım kaptanı Tijana Boskovic karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.
TÜRK FİNALİ KESİNLEŞTİ
İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara´yı 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit, 20 Mayıs´ta, İtalya'nın Torino şehrindeki 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde Fenerbahçe Opet - VakıfBank eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede ilk maçı Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazanarak avantajı eline geçirmişti. Fenerbahçe Opet - VakıfBank eşleşmesinde rövanş karşılaşması yarın TSİ 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.