"CANIM KOCAMIN DUASINI YAPTIK"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı şafak operasyonuyla yakalandı. Konuya ilişkin Instagram'dan paylaşımda bulunan Erken, kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'ye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.