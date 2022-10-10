Dybala, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Turnuva öncesi Arjantin'e kötü haber Dyabala'dan geldi.

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Arjantinli yıldız, hafta sonu oynanan Lecce maçında sakatlandı. Takımının ikinci golünü penaltıdan atan Dybala, vuruşundan hemen sonra bacağını tutmuş ve oyundan çıkmıştı.

Morhinho: "Dybala'nın sakatlığı düşündüğümden daha kötüymüş"

Roma Teknik Direktörü Jose Morhinho, "Dybala'nın sakatlığı kötü diyordum ama çok kötü değildir diye umuyordum. Sonra doktorlara ve Paulo'yla görüştüm, düşündüğümden daha kötüymüş" ifadesini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, "Deneyimlerime göre Dyabala'nın 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor” dedi.

Yıldız oyuncunun, kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırması olası görünüyor. Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, 7 kez fileleri havalandırdı, 2 gol pası verdi.