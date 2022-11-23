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Son dakika haberi Düzce'de vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce’de depremden etkilenenlerin vergi ödemesinin 1 ay ertelendiğini açıkladı

Giriş: 23.11.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de vergi ödemelerine 1 ay erteleme
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'deki deprem sonrası vergi ödemelerinin 1 ay süreyle ertelendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.'' denildi.

Bu sabah Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti.

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