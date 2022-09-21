"Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve Barcelona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Her kategoride oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Böyle değerleri kulübümüze kattığımız için memnunuz. Söylediklerimize bakılırsa, yazılan çizilenlere bakılırsa, efendim 'Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış'. Yahu biz zaten bunu biliyorduk."

"ALIRKEN BİLİYORDUK" Yusuf Demir'i transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Efendim 'Yusuf Demir 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayazmış'. Evet, onu da çok iyi biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Senelerden beri birçok örnek var. Başka bir milli takımda oynayan futbolcu, FIFA kuralları gereği kendi ait olduğu ülkenin milli takımında oynayamaz. Buraya kadar tamam. Yusuf Demir'i transfer ederken ne Türk kategorisinde oynatalım diye transfer ettik, ne de Yusuf Demir aslında milli takımda da oynayabilir de dikkatten kaçmış demedik. Söylediklerimizi bu manada söylemedik. Şunu söyledik; geçen gün bir maç oynuyoruz, yeni daha taze. Esame listeleri geldi.

"İNGİLİZ SANDIĞIMIZ TÜRK'MÜŞ" Rakip takımın oyuncularına baktım; yanında da ilgilisi, yöneticisi oturuyor. 'Sizin takım listesinde bir hata var, listeye bakınca 2 Türk görüyorum sahadaki 11'de. Yönetimi uyarın. Bu şekilde çıkmayın sahaya' dedim. Arkadaş aldı listeyi baktı. 'Yahu hakikaten 2 Türk var' dedi. Sorduk, soruşturduk. İsmini söylemiyorum şimdi. Fakat, hanginiz okusanız orada 2 Türk'ten başkasını göremezsiniz. Meğerse bizim İspanyol veya İngiliz zannettiğimiz arkadaş Türk'müş. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum.

"TÜRKÇE KONUŞAMAYAN TÜRK FUTBOLCULAR VAR" Türkçe konuşamayan ama Türk pasaportu olan oyunculardan tutun da, başka milli takımlarda oynamış, gelmiş burada Türk statüsünde oynayanlara kadar... Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Siz çok iyi biliyorsunuz örnekleri. Kimi kastettiğim son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken Yusuf Demir, geleceğin futbolcusu olacak bir Türk vatandaşını, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır.

"FIFA'DA KURALLARIN DEĞİŞMESİ GEREKİR" Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım derken çok böyle acayip bir laf etmiş mi oluyoruz. Elbette çalışma gerektiriyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekir. Bu kurallar kendi kendine mi değişecek. 'Dursun Özbek böyle bir şey söyledi, FIFA bunu duydu' Hayır şunu demek istemeye çalıştım. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım demek istedim.

"YUSUF İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLATTIK" Yusuf Demir, bir Türk vatandaşıdır. Dolayısıyla Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynaması için ne gerekiyorsa o çalışmayı yapalım. Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım. Kendi kendimizi tartışmalı hale getirmeyelim. O esame listesini gidin araştırın bulun. Türkçe konuşamayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz! Yazılan çizilen farklı ama. Yaratılmaya çalışılan algı farklı. Yusuf Demir, bizim evladımız. Bizim vatandaşımız. Ona gereken ihtimamı, değeri. Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için gereken çalışmaya başladık, yapıyoruz.