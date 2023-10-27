Son dakika haberi Dursun Özbek'ten TFF çıkarması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'tn flaş bir hamle geldi.

Özbek, bugün (cuma) günü Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştirme kararı aldı. Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapacak. İkili arasındaki görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Dursun Özbek'in TFF ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesi ise dün TFF'nin yaptığı açıklama...

"Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

TFF ise, bu iddianın ardından resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz."