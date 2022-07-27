Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Ada konusundan transfere, tesisleşmeden A Takım'ın durumuna pek çok konuya değindi.

Özbek'in demeçlerinden satır başları şu şekilde:

"Ada ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik"

"Önümüzde çözülmesi gereken birçok acil konunun olduğu, zor bir dönemde göreve geldiğimizi belirtmiştik. 25-26 gün gibi bir süre zarfında Ada ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik."

"Çalışanlar sadece bayramın 1. günü izin yaptı. Gecenin geç vaktine kadar çalışmalar devam etti. Bu çaba için çok mutlu ve gururluyuz."

"Hepinizin içi rahat olsun"

"Bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi. Hepinizin içi rahat olsun. Tüm Galatasaraylıların gurur duyduğu bir takım seyredeceğiz. Hem sizlerden hem de taraftarlarımızdan sabır edinmesini diliyorum."

"Transfer çok hassas bir olay. Galatasaray'ın mali yapısına dikkat edilmesi lazım. Süratle halledeceğiz."

"Sadece üyelerin ve misafirlerin kullanacağı bir sosyal tesis olarak planladık. Böyle söz verdim ve böyle yapacağız. Orada hepimizin hatırası var. Hiçbir zaman Ada'yı bir kar merkezi olarak görmüyoruz."

"Bu tesisler bize göre değil"

"İlla ki Florya'ya gideniniz, tesisi göreniniz vardır. Daha önce Ergun Gürsöy Yüzme Havuzu'na gittim, oradaki vaziyeti gördüm. Bu tesisler, Galatasaray Spor Kulübü'nün büyüklüğüne göre tesisler değil."

"Sizden rica ediyorum, gelin ve bakın. Florya'daki tesislerimizin durumunu görün. 1. Lig kulüpleri dahil kulüplerin tesislerini gezin. Eyüpspor'un tesislerini gezdim, ben şahsen utandım. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak utandım."

"Florya'nın güncellenmesi gerekiyor"

"40-50 sene evvel yapılmış tesislerle futbolcularımızı barındırıyoruz. Altyapılarımızı orada yetiştirmeye çalışıyoruz. 50 senedir tesisleşmede kimse hiçbir şey yapmamış. Bugün artık Florya'nın güncellenmesi gerekiyor."

"Florya'da iki sahamız var. Biri bakımda, diğeri normal ebatlarda değil. Galatasaray A Takımı küçük sahada idman yapıyor. Bu, Galatasaray'a yakışmıyor."