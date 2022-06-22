Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın bankalara olan borcunu bitirme sözü verdi.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Riva, Galatasaray'a büyük fayda sağlayacak"

"Transferlerimize başlıyoruz, hiç endişe etmeyin çok güzel bir takım kuracağız."

"Galatasaray Adası için müjdeli haberi çok yakında vereceğim."

"Riva, önümüzdeki sene içerisinde nakite dönecek ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacaktır."

"İlk hedefim barışı sağlamak"

"Sevgili Galatasaraylılar, olayları lütfen olduğu şekliyle konuşalım ve etrafımızdaki insanlara anlatalım."

"Gururla söylüyorum ki anlattığımız ve size verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirme şansına sahibiz."

"Birinci hedefim; Barışı sağlamak. Sevgi iklimini oluşturmak istiyorum. Birbirimizi sevmek hiç de zor değil. Yaptığımız projelerde desteğiniz çok önemli. Bu projeler, mali bağımsızlığı sağlayacak projelerdir."

"Çok kararlıyım, bu hesabı kapatacağım"

"Hem sportif başarıyı yakalamaya çalışıyoruz, hem 400 milyon faiz ödemeye çalışıyoruz. Ödemedikçe çığ gibi büyüyor. Şu an 2.7 milyara geldi, sene bitmeden 3 milyara ulaşacak."

"Değerli arkadaşlar, ben çok kararlıyım. Bu hesabı kapatacağım. Bu parayı ödeyeceğim ve bu anlaşmadan çıkacağım."

"Kemerburgaz'daki arazimize dair projemiz, Florya'yla eşzamanlı ilerleyecek. Galatasaray'ın yeni mekanı orası olacak. Stadımıza çok yakın ve yeni bir tesis. Florya 40 sene evvel yapıldı."

"Her şey Galatasaray için"

"Spor salonu projemiz olarak ancak onu bir sonraki genel kurulda paylaşacağım."

"Galatasaray için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Her şey Galatasaray için."