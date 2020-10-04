DHA

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, güven timlerinin şüphelenerek durdurmak istediği 34 BPN 204 plakalı otomobildekiler, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri kaçan şüpheli otomobilin plakasını telsizden bildirerek yardımcı ekipler çağrıldı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası lastiği parçalanan otomobildekiler yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri çevrede kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bırakılan otomobilde yapılan ilk incelemelerde bir adet sahte plaka bulundu. Otomobil detaylı inceleme için çağırılan çekici Çamçeşme Polis Merkezi'ne çekildi.

Bir görgü tanığı Kaza olduğunu gördüm.

Araç çarptı. Çarptıktan Sonra 3 kişinin indiğini, kaçarak uzaklaştığını gördüm. Peşinden de polis ekipleri geldi kovalamaca yaşandı. Araçta da ekstra plaka vardı şeklinde konuştu. Polis ekipleri kaçan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Polis ile yaşanan kovalamacada şüphelilerin kaza sonrası otomobilden inerek kaçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı