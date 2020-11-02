Düğün günü geline dayak!

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
DHA'nın haberine göre, ilçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Damat Hüseyin İ.'nin yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.'yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, "Olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden gelin ve damat kavgası şeklinde yaptıkları ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, yapılan görüşmenin ardından gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
TARTIŞMA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YÜZÜNDEN ÇIKTI İDDİASI
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.'nin, aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti.
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