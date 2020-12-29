İHA

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı.

İHA'nın haberine göre, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayıp, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattı.

Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkânı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.

Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, nefes kesen operasyonla suç üstü gözaltına alındı. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan çete lideri olan M.Ç.'nin dublör ile tapuda satış yapma ve gözaltına alınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülere göre dublör ile tapuya satışa gelen M.Ç., burada dükkânları üzerine alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, bir ara kameraları fark edince yüzlerini gizlemeye çalışıyor.