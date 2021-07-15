DSÖ'den ülkelere son dakika çağrısı!

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, devletlere uluslararası seyahat bağlamında DSÖ acil kullanım listesine alınan Covid-19 aşılarını tanımalarını önerdi.

Öte yandan DSÖ Acil Durum Komitesi, devletlerin tüm ülke nüfusunun en az yüzde 10'unun Eylül 2021'e kadar aşılanması tavsiyesinde bulundu.